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В России могут ввести систему компенсаций за нарушения прав заключенных

12:14, 27.07.2018
В России могут ввести систему компенсаций за нарушения прав заключенных
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство юстиции готовит законопроект о компенсациях за нарушения прав заключенных в России. Принятие закона позволит создать систему выплат компенсаций на национальном уровне вместо обращений в ЕСПЧ.

«Министерство юстиции достаточно давно над ним [законопроектом] работало, он уже в завершающей степени, сейчас завершаются последние согласования. Мы рассчитываем, что в ближайшее время направим его в правительство, и оно направит его в Госдуму», — цитирует ТАСС замминистра юстиции РФ, уполномоченного РФ в ЕСПЧ Михаила Гальперина.

Речь идет о компенсациях не только за нарушения условий содержания заключенных в колониях и СИЗО, но и во всех местах изоляции, включая изоляторы временного содержания МВД.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку.

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