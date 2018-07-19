В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

Парламент Израиля принял конституционный закон о еврейском характере государства. Закон вызвал протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

«Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права», — цитирует «РИА Новости» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах.

Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус».