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В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

07:25, 19.07.2018 1
В Израиле приняли закон о еврейском характере государства
Фото: u.m.wikipedia.org

Парламент Израиля принял конституционный закон о еврейском характере государства. Закон вызвал протесты представителей арабского меньшинства, усмотревших в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

«Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права», — цитирует «РИА Новости» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Документ объявляет Израиль «национальным домом еврейского народа», а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах.

Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому «особый статус».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    В своё время в ответ на мировую коммунистическую угрозу Германия тоже провозгласила "национальное государство немецкого народа" - чем это закончилось евреи помнят до сих пор и принимают деньги от немцев за своих погибших родственников.

    Неужто народы в тысячный раз наступят на "одни и те же грабли"???...
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