В Саратовской области насчитали 770 тысяч человек, занимающихся спортом

Систематически занимаются физической культурой в Саратовской области порядка 770 тысяч человек. Такие данные привел министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

Доля людей, занимающихся спортом в регионе, от общего числа — 33,3%. При этом наблюдается рост по сравнению с первым полугодием 2017 года на 50 тысяч человек. Кроме того, протестировано по нормативам ГТО почти 13,5 тысячи человек.

«Анализ численности спортсменов в спортшколах показал, что самыми массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, легкая атлетика и баскетбол», — приводит слова министра издание «Взгляд-инфо».

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