Новости общества

11:05 МСК
Новости раздела
Общество

В Саратовской области насчитали 770 тысяч человек, занимающихся спортом

10:12, 18.07.2018
В Саратовской области насчитали 770 тысяч человек, занимающихся спортом
Фото: pixabay.com

Систематически занимаются физической культурой в Саратовской области порядка 770 тысяч человек. Такие данные привел министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.

Доля людей, занимающихся спортом в регионе, от общего числа — 33,3%. При этом наблюдается рост по сравнению с первым полугодием 2017 года на 50 тысяч человек. Кроме того, протестировано по нормативам ГТО почти 13,5 тысячи человек.

«Анализ численности спортсменов в спортшколах показал, что самыми массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, легкая атлетика и баскетбол», — приводит слова министра издание «Взгляд-инфо».

Читайте также: Демография-2017: россиян становится меньше, но они активно вступают в браки.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем