Арбитраж распорядился передать ижевский долгострой на улице Петрова «Ипотечной корпорации Удмуртии»

Арбитражный суд Удмуртии решил передать права на проблемный дом №49 по улице Петрова в Ижевске и земельный участок под ним новому застройщику.

Им выступит АО «Ипотечная корпорация Удмуртии», пишет ижевская редакция «Комсомольской правды».

Ранее глава республики Александр Бречалов подчеркивал, что дольщики дома на Петрова и ЖК «Родниковый край» должны получить информацию по срокам строительства.

«До 1 марта мы доложим по каждому объекту, когда будут введены в эксплуатацию, когда будут завершены строительством дома по всем объектам», — отметил премьер Удмуртии Ярослав Семенов.