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Власти Удмуртии распустили советы муниципальных депутатов в Чернушинском и Камбарском МО

18:43, 27.06.2018

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал два закона о роспуске двух советов муниципальных депутатов. Их лишились Чернушинское и Камбарское муниципальные образования.

Оба совета три месяца подряд не проводили заседаний, говорится в документах, опубликованных на сайте правительства УР.

При этом факт непроведения заседаний в Чернушинском суд установил еще в марте. В Камбарском схожие решения суда принимались дважды — в феврале и мае.

ОбществоВласть Удмуртия
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