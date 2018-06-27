Власти Удмуртии распустили советы муниципальных депутатов в Чернушинском и Камбарском МО

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал два закона о роспуске двух советов муниципальных депутатов. Их лишились Чернушинское и Камбарское муниципальные образования.

Оба совета три месяца подряд не проводили заседаний, говорится в документах, опубликованных на сайте правительства УР.

При этом факт непроведения заседаний в Чернушинском суд установил еще в марте. В Камбарском схожие решения суда принимались дважды — в феврале и мае.