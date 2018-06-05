У двух кандидатов в мэры Ульяновска потребовали справки о судимости

Фото: пресс-службы гордумы Ульяновска

В гордуме Ульяновска состоялось заседание комиссии по вопросу рассмотрения документов для участия в конкурсе на должность мэра города.

Всего заявки подали семь человек. В результате проверки документов было решено допустить всех семерых кандидатов. Однако двум из них необходимо донести справки о судимости.

«Филипп Туровер и Матвей Володарский допущены с определенными ограничениями, в связи с тем, что не представили справки о наличии судимости», — отметил председатель комиссии Василий Гвоздев.

Напомним, документы на конкурс подали семь человек. Это эколог Александр Брагин, глава Заволжского района Наиль Юмакулов, директор строительной компании «Запад» Филипп Туровер, коммунист, военный пенсионер Андрей Седов, экс-глава города Сергей Панчин, бывший мэр Новоульяновска Матвей Володарский и предприниматель Сергей Герасимов

Конкурс на выдвижение в мэры состоится 9 июня, сообщили в пресс-службе гордумы. Всем допущенным претендентам предстоит выступить со своими проектами основных направлений социального и экономического развития Ульяновска. Одну из предложенных кандидатур должны будут поддержать депутаты гордумы Ульяновска.