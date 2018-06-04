Минниханов 10 июня посетит Германию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 10 июня отправится с рабочим визитом в Германию. Об этом говорится в плане на неделю, размещенном пресс-службой президента РТ.

Уточняется, что Минниханов будет находится в Германии 10 и 11 июня. Другие подробности зарубежной поездки президента Татарстана не приводятся.

Ранее делегация Татарстана во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым посещала Германию с 18 по 19 сентября 2017 года.

Кроме того, в апреле Татарстан участвовал в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2018 в немецком Ганновере.