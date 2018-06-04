В Татарстане на выборах президента России завышали явку избирателей — СМИ

В Республике Татарстан явка на избирательных участках во время голосования на выборах президента России оказалась завышенной. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные активистов и наблюдателей.

По данным газеты, на 10 участках Казани расхождение по явке составило 2 074 голоса. При этом реально на участках проголосовали 12 995 человек.

Также активисты посчитали количество избирателей еще в четырех регионах России: Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В Дагестане оказалось больше всего приписанных голосов среди указанных регионов. По данным видеонаблюдателей, реальная явка на 10 участках составила 6 669 человек, а число приписанных голосов равняется 10 935, пишет издание.

Получить оперативный комментарий Центризбиркома РТ «Реальному времени» не удалось.

Ранее в ЦИК РТ сообщили, что в день голосования поступило более ста жалоб, однако все они оказались необоснованными.