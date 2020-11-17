«Нижнекамскнефтехим» закупил дорогостоящее оборудование для борьбы с COVID-19

Медицинское оборудование и материалы общей стоимостью свыше 19 млн рублей «Нижнекамскнефтехим» передал врачам Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

По просьбе руководства ГАУЗ «НЦРМБ» предприятие закупило два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, 32 редуктора для кислородных баллонов, 32 баллона для медицинских газов, шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, 150 питательных зондов для отделения реанимации и интенсивной терапии, 100 масок для неинвазивной вентиляции, а также увлажнители кислорода, флуометры, бесконтактные термометры, назальные катетеры и многое другое. Компания дополнительно передала медикам 10 тысяч защитных масок.

По словам генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Айрата Сафина, с 2019 по 2020 год городским и республиканским медицинским учреждениям компания оказала благотворительную помощь на сумму свыше 158 млн рублей. Из них более 142 млн рублей — для нужд Нижнекамской центральной больницы.

Также в связи с высокой востребованностью кислорода в больницах республики на заводе олигомеров и гликолей (азотно-кислородная станция) НКНХ увеличен выпуск жидкого технического кислорода, который отправляется в казанскую фирму «Техноремстрой», где его доводят до норм медицинского назначения, затем кислород поступает в медучреждения.