21 июня 2018

Online-конференция с Габдрахмановой Гульнарой, председателем госкомитета РТ по архивному делу

Online-конференция с Габдрахмановой Гульнарой, председателем госкомитета РТ по архивному делу

21 июня в 13.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Габдрахманова Гульнара, председатель госкомитета РТ по архивному делу

Тезисы к обсуждению:

  • В этом году на портале госсуслуг появился сервис по получению данных о трудовом стаже. Сколько людей воспользовались этой услугой? Как можно получить такую справку? Какая работа была проведена для внедрения этого сервиса?
  • Сейчас многие составляют генеалогическое древо. Как часто стаким запросом приходят люди в госархив? Предоставляется ли услуга составлениядрева сотрудниками архива? Сколько она стоит? Сколько это времени может занять? Насколько сложно составить генеалогическое древо самостоятельно? Скольковремени на это может потребоваться?
  • Когда появится возможность использования архивных документов в интернете?
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