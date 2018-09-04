04 сент. 2018

Татарстанский нефтегазохимический форум 2018 - 25-я международная специализированная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия"

Татарстанский нефтегазохимический форум 2018 - 25-я международная специализированная выставка

В 2018 году в рамках Форума запланированы более 10 международных научно-практических конференций, круглых столов и других мероприятий, среди которых:

  • Международная научно-практическая конференция «Моделирование геологического строения и процессов разработки – основа успешного освоения нефтегазовых месторождений»;
  • XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и безопасность» им. А.И. Щеповских;
  • Международная научно-практическая конференция «Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях»;
  • VII Международная научно-практическая конферен­ция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»;
  • VI Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»;
  • Научно-практическая конференция «Нефтехимия Татарстана: наука, инновации, производство»;
  • XI Международный форум «Полимеры России 2018»;
  • Круглые столы по вопросам расширения использования нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве.
  • Круглый стол на тему «Инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан»;
  • Круглый стол на тему «Вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности», в том числе секции «Малая распределенная энергетика и альтернативные источники энергии»;
  • Круглый стол на тему «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы развития инженерной педагогики».
  • Бизнес-встречи главных специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли, организованные по принципу мэтчмейкинга.
  • Конкурс «Лучший экспонат, проект или техническое решение».
Подробности по ссылке.

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