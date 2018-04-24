24 апр. 2018

XXII ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

XXII ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

С 24 по 27 апреля 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится 22-й Форум «Безопасность. Связь. Интернет», который содействует решению задач в сфере обеспечения безопасности, создаёт уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения проблем в области охраны и безопасности общества, что особенно актуально сейчас в связи с непростой политической ситуацией. Террористические угрозы, противопожарная защита, информационная безопасность – всё это находится на постоянном контроле первых лиц республики.

Тематическими разделами форума являются:

  • безопасность дорожного движения,
  • интеллектуальные транспортные системы,
  • безопасность промышленных объектов,
  • пожарная безопасность,
  • информационная безопасность,
  • экологическая безопасность,
  • личная безопасность,
  • медицинская безопасность,
  • интернет,
  • безопасное продвижение в интернете,
  • телекоммуникации,
  • IT — решения,
  • программное обеспечение,
  • мобильная связь,
  • IT – услуги,
  • центры обработки и хранения данных,
  • банковские платёжные системы,
  • мобильные платежи,
  • информационная безопасность,
  • инфраструктурная безопасность,
  • цифровые технологии и оборудование,
  • облачные технологии,
  • стартапы,
  • навигационные системы,
  • телевизионное и радиовещание,
  • работа в телекоммуникационной и IT – отрасли,
  • спецодежда, спецобувь,
  • средства индивидуальной защиты.

Традиционно в рамках форума проводится насыщенная деловая программа, которая позволяет получить информацию о новейших разработках в области общественной, личной, экологической и информационной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций и т.д.

Контакты

Руководитель дирекции выставок

Иванова Екатерина Дмитриевна
Е-mail: expokazan02@mail.ru

По вопросам участия в экспозиции, менеджер проекта:
Захарова Надежда Николаевна
Е-mail: expokazan7@mail.ru
+7-903-307-77-67

8(843) 202-29-06

Горячая линия: +7 (843) 202-29-92

Календарь

Все мероприятия