XXII ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

С 24 по 27 апреля 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится 22-й Форум «Безопасность. Связь. Интернет», который содействует решению задач в сфере обеспечения безопасности, создаёт уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения проблем в области охраны и безопасности общества, что особенно актуально сейчас в связи с непростой политической ситуацией. Террористические угрозы, противопожарная защита, информационная безопасность – всё это находится на постоянном контроле первых лиц республики.

Тематическими разделами форума являются:

безопасность дорожного движения,

интеллектуальные транспортные системы,

безопасность промышленных объектов,

пожарная безопасность,

информационная безопасность,

экологическая безопасность,

личная безопасность,

медицинская безопасность,

интернет,

безопасное продвижение в интернете,

телекоммуникации,

IT — решения,

программное обеспечение,

мобильная связь,

IT – услуги,

центры обработки и хранения данных,

банковские платёжные системы,

мобильные платежи,

информационная безопасность,

инфраструктурная безопасность,

цифровые технологии и оборудование,

облачные технологии,

стартапы,

навигационные системы,

телевизионное и радиовещание,

работа в телекоммуникационной и IT – отрасли,

спецодежда, спецобувь,

средства индивидуальной защиты.

Традиционно в рамках форума проводится насыщенная деловая программа, которая позволяет получить информацию о новейших разработках в области общественной, личной, экологической и информационной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций и т.д.