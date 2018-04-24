XXII ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ. ИНТЕРНЕТ»

С 24 по 27 апреля 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» состоится 22-й Форум «Безопасность. Связь. Интернет», который содействует решению задач в сфере обеспечения безопасности, создаёт уникальную возможность для обмена опытом и обсуждения проблем в области охраны и безопасности общества, что особенно актуально сейчас в связи с непростой политической ситуацией. Террористические угрозы, противопожарная защита, информационная безопасность – всё это находится на постоянном контроле первых лиц республики.
Тематическими разделами форума являются:
Традиционно в рамках форума проводится насыщенная деловая программа, которая позволяет получить информацию о новейших разработках в области общественной, личной, экологической и информационной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций и т.д.
Руководитель дирекции выставок
Иванова Екатерина Дмитриевна
Е-mail: expokazan02@mail.ru
По вопросам участия в экспозиции, менеджер проекта:
Захарова Надежда Николаевна
Е-mail: expokazan7@mail.ru
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