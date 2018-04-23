VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан

На заседании проектные группы Совета, в которые вошли предприниматели Татарстана, представят решения системных вопросов бизнеса. За время совместной работы с республиканскими ведомствами и министерствами Совету удалось разработать проекты решений значимых и актуальных проблем бизнеса: предложить правила работы для бизнеса в случае блокировки счета банком; поднять вопросы снижения налоговой нагрузки по налогу на движимое имущество для лизинговых и транспортных компаний; предложить механизм предоставления бизнесу информации об охранных зонах на земельных участках; проработать новые правила установления санитарно-охранных зон для предприятий.
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