IV Образовательный форум Branch Marketing для интернет—магазинов является уникальным мероприятием сочетающим образовательный контент с применением успешных кейсов и рекомендаций к действию. Мероприятие не содержит рекламных докладов. Практики из различных областей расскажут о том, как работать с различными инструментами, направленными на увеличение продаж, познакомят и научат использовать инструменты для улучшения организационной деятельности интернет-магазина, а самое главное, обучат считать эффективность всех рекламных каналов, с которыми работают интернет-магазины.
Впервые образовательный форум пройдет в г. Казань. На одной площадке соберутся практики из Москвы, Санкт-Петербурга, и, безусловно, Казани.
Среди обучающих вопросов такие как:
Все участники форума погрузятся в игру, которая позволит на себе прочувствовать такой формат подачи информации своим клиентам.
Кроме обучающих докладов всех участников ждет выставочная зона с полезной информацией от представителей компаний. А так же вкусный кофе—брейк и обед.
Кому будет полезен форум:
Генеральный директор образовательно-консалтингового центра Branch Marketing
Наталья Немченко
+7 (921) 888-72-79
natalia@branchmarketing.ru
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