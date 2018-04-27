IV Образовательный форум Branch Marketing для Интернет-магазинов

IV Образовательный форум Branch Marketing для интернет—магазинов является уникальным мероприятием сочетающим образовательный контент с применением успешных кейсов и рекомендаций к действию. Мероприятие не содержит рекламных докладов. Практики из различных областей расскажут о том, как работать с различными инструментами, направленными на увеличение продаж, познакомят и научат использовать инструменты для улучшения организационной деятельности интернет-магазина, а самое главное, обучат считать эффективность всех рекламных каналов, с которыми работают интернет-магазины.

Впервые образовательный форум пройдет в г. Казань. На одной площадке соберутся практики из Москвы, Санкт-Петербурга, и, безусловно, Казани.

Среди обучающих вопросов такие как:

работа с электронными платежами и интернет—кассами

отстройка логистики

интернет—маркетинг, как эффективный инструмент продаж

грамотный возврат покупателей на сайт

учет эффективности использованных каналов рекламы, или как правильно расходовать бюджет

геймификация — игровой формат работы с клиентами.

Все участники форума погрузятся в игру, которая позволит на себе прочувствовать такой формат подачи информации своим клиентам.

Кроме обучающих докладов всех участников ждет выставочная зона с полезной информацией от представителей компаний. А так же вкусный кофе—брейк и обед.

Кому будет полезен форум: