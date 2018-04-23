Международная конференция «Способы достижения активного долголетия»

23-25 апреля в Казани пройдет V международная конференция «Способы достижения активного долголетия». Ученые, главы медицинских компаний, эксперты и ведущие исследователи из 17 стран мира соберутся для обсуждения вопросов увеличения продолжительности жизни человека и поддержания здорового активного долголетия.

Конференция выступит площадкой, где ведущие ученые и мировые звезды науки из более чем 30 университетов и 17 стран мира представят последние результаты исследований в области исследований активного долголетия, обсудят перспективы и тренды внедрения, коммерциализируемые возможности, установят ценные связи и наладят партнерство. В конференции примут участие такие эксперты с мировым именем, как доктор клиники Mayo (США) Джеймс Кирклэнд, профессор Университета Болоньи (Италия) Клаудио Франчески, профессор Национального университета Сингапура Брайан Кеннеди, доктор из Института биологии старения общества им. Макса Планка (Германия) Дарио Рикардо Валенцанои многие другие.

Мероприятие откроет панельная дискуссия, модератором которой выступит российский журналист и телеведущий Борис Корчевников.



Среди ключевых тем международной конференции такие вопросы, как влияние на процессы старения факторов окружающей среды, генетические механизмы долголетия, фармакологические вмешательства и биомаркеры старения.



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