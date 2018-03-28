28 марта 2018

Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika

Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika

Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika — это главное событие года для индустрии автокомпонентов в Поволжье. Ежегодно TIAF supported by Automechanika собирает крупнейших игроков рынка, большое количество посетителей, создает условия для заключения сделок. Специалисты признают, что Форум оказывает ощутимое влияние на автоиндустрию региона.

5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ФОРУМ:
  • Ключевые игроки рынка
    Ежегодно Форум посещают более 250 экспертов и представителей крупнейших производителей автозапчастей
  • Прямые переговоры с закупщиками
    B2B встречи предоставляют уникальную возможность заявить о вашей компании заказчикам напрямую и заключить сделку «здесь и сейчас»
  • Развитие межрегионального и международного сотрудничества
    Участие в Форуме — это шанс наладить контакт с ключевыми региональными и международными игроками индустрии
  • Новые технологии и инновационное оборудование
    Участники экспозиции Форума представят вниманию посетителей свои передовые разработки и достижения
  • Практические советы для малого и среднего бизнеса
    Ведущие специалисты автоиндустрии поделятся опытом и дадут рабочие рекомендации по развитию малого и среднего бизнеса
Подробности на сайте.

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