Бизнес-бранч "Рынок жилья: итоги I квартала 2015 г."

Вчера, 16 апреля, в отеле Кортъярд Марриот Казань Кремль состоялся бизнес-бранч «Рынок жилья: итоги I квартала 2015 года», организатором которого выступила интернет-газета «Реальное время».

На встречу были приглашены представители компаний крупнейших застройщиков Казани, кроме того участие приняла Марта Савенко, шеф Координационного совета Клуба главных редакторов СМИ рынка недвижимости. На ее счету многочисленные публикации в таких изданиях, как Lenta.ru», Недвижимость Mail.Ru, «Ъ-Власть», Ъ-Дом, «Ъ-Деньги».

Участники: Искандер Юсупов, коммерческий директор «Унистрой», Наиля Чабаненко, гендиректор «Сувар Холдинг», Делюс Серазетдинов генеральный директор «Камастройинвест», Марат Галиев, начальник отдела жилой недвижимости «А-Девелопмент», Марсель Валиахметов, директор «KAZAN Real Estate ».

Все участники отметили тенденцию – снижение спроса на вторичном рынке жилья. Московский эксперт поделилась мнением о тенденциях на этом рынке в Москве и в регионах. Так, снижение на данном рынке наблюдается по всей России - арендаторы отдают предпочтение новостройкам.

Итоговый отчетный материал на сайте «Реальное время» читайте на следующей неделе.

Официальная площадка мероприятия: