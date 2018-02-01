Интеллектуальная собственность в новом технологическом укладе

Динамичное развитие новых технологий заставляет участников рынка интеллектуальной собственности пересмотреть подходы к условиям оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Сокращение сроков разработки и снижение себестоимости производств существенным образом влияют на принятие правообладателями решения о выборе подходящего способа коммерциализации. Особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности патентование, как длительный и затратный процесс, далеко не всегда является оптимальной формой защиты прав на уникальные разработки. Какие объекты промышленной собственности и интеллектуальные права актуальны в новом технологическом укладе?
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