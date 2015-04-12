Мастер-класс Игоря Манна «Маркетинг без бюджета»

«Кризис – это страшно, если им не воспользоваться»



Эта фраза принадлежит одному из лучших российских маркетологов современности - Игорю Манну, который выступит с семинаром «Маркетинг без бюджета» 12 апреля в ГТРК Корстон.



Игорь Манн – маркетолог №1 в России, консультант, бизнес-тренер, автор корпоративных и открытых программ.



Во время пошатнувшейся экономики этот семинар будет полезен и интересен любому человеку, вне зависимости от сферы бизнеса, в которой он трудится. Игорь Манн дает поистине уникальные знания, согласно разработанной им программы, и опираясь на колоссальный профессиональный опыт, ведь полученные на семинаре навыки и советы можно будет использовать уже на следующий день.





