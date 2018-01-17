17 янв. 2018

VII Евразийский Ивент Форум EFEA-2018

VII Евразийский Ивент Форум EFEA-2018

VII Евразийский Ивент Форум (EFEA) пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 января 2018 в Конгрессном центре «ПетроКонгресс».

Евразийский Ивент Форум – это первый в России и уже ставший традиционным форум индустрии встреч, с которого каждый январь начинают деловой год профессионалы отрасли, чтобы обменятся опытом, знаниями, контактами и впечатлениями, а также определить тренды на следующий год.

В Форуме 2017 года приняли участие более 500 отраслевых специалистов из 20 регионов России и 15 стран мира. Среди них были представлены такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt, ITE Group, Röder HTS Höcker, Национальное Конгресс-бюро России, ЦВК «Экспоцентр», Фонд «Росконгресс», КВЦ «Экспофорум», ВДНХ-Экспо, специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, AUMA, РСВЯ.

Главной темой конгрессной программы станет «Ивент индустрия в креативной экономике: как сохранить конкурентоспособность в новом мире». В основе креативной экономики лежит качественно новый подход к продукту – обеспечение его конкурентоспособности за счет оригинальных идей, новых технологий и нестандартного подхода. Как это будет работать в ивент индустрии, которая как лакмусовая бумажка отражает все новые тренды экономики? Как применить принципы креативной экономики в выставочном бизнесе, управлении площадками, организации деловых событий и региональном маркетинге? Найдем решения вместе на EFEA 2018.

Обсуждение пройдет в форматах круглых столов, пленарных дискуссий, тематических сессий по выставочному бизнесу, индустрии встреч, управлению площадками, образованию и рынку труда. В программе Форума также уже ставшие традиционными — выставка технологий и поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, отраслевой конкурс молодых специалистов индустрии встреч Event TALENTS и независимая отраслевая премия EFEA Awards 2018.

Преимущества вашего участия в EFEA:

  • Широкая география участников. EFEA объединяет профессионалов из стран-участников ЕАЭС, российских регионов, стран Азии и Европы. Это отличная возможность встретиться с потенциальными партнерами и клиентами из данных регионов.
  • Топовые отраслевые участники. EFEA – единственное отраслевое мероприятие, которое собирает на своей площадке российских и зарубежных первых лиц компаний, специалистов ивент отрасли, делового и инсентив туризма.
  • Актуальная маркетинговая информация. Деловая программа форума охватывает все основные направления ивент индустрии и позволяет узнать последние тренды отрасли.
  • Реальные кейсы и новые идеи. Программа EFEA составлена таким образом, чтобы предоставить максимум практической информации, которая даст участникам конкретные инструменты для дальнейшего применения. Кроме того, тематики EFEA всегда идут на опережение, задают тренды, которые будет обсуждать индустрия в течение года.
  • Биржа деловых контактов. Специальная онлайн система назначения и администрирования встреч позволяет участникам заранее определить круг потенциальных партнеров для общения на площадке форума. Это возможность провести целевые эффективные встречи.

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