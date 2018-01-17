VII Евразийский Ивент Форум EFEA-2018

VII Евразийский Ивент Форум (EFEA) пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 января 2018 в Конгрессном центре «ПетроКонгресс».

Евразийский Ивент Форум – это первый в России и уже ставший традиционным форум индустрии встреч, с которого каждый январь начинают деловой год профессионалы отрасли, чтобы обменятся опытом, знаниями, контактами и впечатлениями, а также определить тренды на следующий год.

В Форуме 2017 года приняли участие более 500 отраслевых специалистов из 20 регионов России и 15 стран мира. Среди них были представлены такие мировые лидеры выставочно-конгрессного бизнеса, как Messe Frankfurt, ITE Group, Röder HTS Höcker, Национальное Конгресс-бюро России, ЦВК «Экспоцентр», Фонд «Росконгресс», КВЦ «Экспофорум», ВДНХ-Экспо, специалисты ведущих мировых профильных ассоциаций ICCA, UFI, AUMA, РСВЯ.

Главной темой конгрессной программы станет «Ивент индустрия в креативной экономике: как сохранить конкурентоспособность в новом мире». В основе креативной экономики лежит качественно новый подход к продукту – обеспечение его конкурентоспособности за счет оригинальных идей, новых технологий и нестандартного подхода. Как это будет работать в ивент индустрии, которая как лакмусовая бумажка отражает все новые тренды экономики? Как применить принципы креативной экономики в выставочном бизнесе, управлении площадками, организации деловых событий и региональном маркетинге? Найдем решения вместе на EFEA 2018.

Обсуждение пройдет в форматах круглых столов, пленарных дискуссий, тематических сессий по выставочному бизнесу, индустрии встреч, управлению площадками, образованию и рынку труда. В программе Форума также уже ставшие традиционными — выставка технологий и поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, отраслевой конкурс молодых специалистов индустрии встреч Event TALENTS и независимая отраслевая премия EFEA Awards 2018.

Преимущества вашего участия в EFEA:

