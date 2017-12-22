Конференция «Тренды интернет-маркетинга 2018»

22 декабря в г. Москве в концертном зале «Бородино-Холл» состоится конференция «Тренды интернет-маркетинга 2018». Это мероприятие, организованное практиками для практиков. Никаких бизнес-тренеров, коучей и «спикеров мирового уровня» — только свежая, актуальная информация и пошаговые практические алгоритмы по работе с маркетингом и рекламой.

Будут не просто выступления — планируется ковровая бомбардировка самыми сливками маркетинга:

автоворонки

чат-боты

рассылки по Viber

построение модели продаж по LTV клиента

связь ретаргетинга с email маркетингом

искусственный интеллект.

Цель конференции — чтобы по окончании этого дня в вашей голове произошел «щелчок», которые определит вектор развития вашей компании на 2018 год.