X Юбилейный форум "People Investor 2017"

В 2006 году ООН разработала шесть принципов ответственного инвестирования, которые включают минимизацию экологических, социальных и корпоративных рисков (ESG) для целей долгосрочного инвестирования. Эти факторы являются обязательными для всех глобальных инвесторов, которые оценивают объекты перспективных вложений.

В России целостный подход глобального договора ООН пока не стал общепринятой практикой. Между тем, зарубежный опыт показывает, что включение факторов ответственного инвестирования в бизнес-процессы компании позволяет улучшить финансовые показатели бизнеса, качество взаимодействия со стейкхолдерами, поднять уровень корпоративного управления, риск-менеджмента, заметно повлиять на репутацию компании. Принципы ответственного инвестирования, взятые в самом широком понимании, распространенные на все уровни управления бизнесом, способны дать новый импульс развитию КСО-практик и формированию социально ответственной среды в России.

Десятилетняя история конкурса бизнес-кейсов в области устойчивого развития «People Investor» и комплексность заявляемых проектов подтверждает, что ответственное инвестирование как подход создает связь социального развития компаний в России с бизнес-результатами, которые владельцы компаний ждут от менеджмента компаний.

В ходе X форума People Investor участники дискуссионной панели (собственники и топ-менеджеры ведущих компаний, а также представители власти) обсудят тематику развитию ответственного инвестирования в России, а представители ведущих компаний представят свои проекты в 5 тематических направлениях:

∙ Управление человеческими ресурсами

∙ Взаимодействие с партнёрами и клиентами

∙ Развитие местных сообществ

∙ Экологическая эффективность

∙ Здоровый образ жизни

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.