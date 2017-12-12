X Юбилейный форум "People Investor 2017"

В 2006 году ООН разработала шесть принципов ответственного инвестирования, которые включают минимизацию экологических, социальных и корпоративных рисков (ESG) для целей долгосрочного инвестирования. Эти факторы являются обязательными для всех глобальных инвесторов, которые оценивают объекты перспективных вложений.
В России целостный подход глобального договора ООН пока не стал общепринятой практикой. Между тем, зарубежный опыт показывает, что включение факторов ответственного инвестирования в бизнес-процессы компании позволяет улучшить финансовые показатели бизнеса, качество взаимодействия со стейкхолдерами, поднять уровень корпоративного управления, риск-менеджмента, заметно повлиять на репутацию компании. Принципы ответственного инвестирования, взятые в самом широком понимании, распространенные на все уровни управления бизнесом, способны дать новый импульс развитию КСО-практик и формированию социально ответственной среды в России.
Десятилетняя история конкурса бизнес-кейсов в области устойчивого развития «People Investor» и комплексность заявляемых проектов подтверждает, что ответственное инвестирование как подход создает связь социального развития компаний в России с бизнес-результатами, которые владельцы компаний ждут от менеджмента компаний.
В ходе X форума People Investor участники дискуссионной панели (собственники и топ-менеджеры ведущих компаний, а также представители власти) обсудят тематику развитию ответственного инвестирования в России, а представители ведущих компаний представят свои проекты в 5 тематических направлениях:
∙ Управление человеческими ресурсами
∙ Взаимодействие с партнёрами и клиентами
∙ Развитие местных сообществ
∙ Экологическая эффективность
∙ Здоровый образ жизни
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
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