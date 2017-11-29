Топ-клуб от основателя 54 интернет-магазинов, охватывающих Россию, СНГ, США и Великобританию

О целеполагании, стартапах и удаленной торговле от владельца пяти десятков интернет-магазинов. Владелец ижевской компании «Торуда» Фарид Гарипов как никто разбирается в рынке и эффективных бизнес-процессах – об этом и многом другом он расскажет на ТОП-клубе 29 ноября
Участие бесплатно.
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