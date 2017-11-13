I Форум Приволжского федерального округа по ГЧП

В Казани 13-14 ноября в Международном информационном центре на территории Деревни Универсиады впервые пройдет Форум Приволжского федерального округа по ГЧП.

Среди ключевых вопросов Форума – новые механизмы предпроектного финансирования, роль наднациональных и региональных институтов развития в подготовке проектов ГЧП. Также на площадках форума будут обсуждаться условия, необходимые для комфортной институциональной среды в сфере ГЧП. Организаторами мероприятия выступают Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Национальный центр государственно-частного партнерства при поддержке Совета Федерации и Агентства стратегических инициатив.

В рамках форума инвесторам будут презентованы инфраструктурные проекты, планируемые к реализации на территории Приволжского федерального округа. Наиболее перспективные проекты получат рекомендации по доработке от ведущих экспертов отрасли, а также будут включены в программу поддержки проектных инициатив, задачей которой является содействие перспективным проектам ГЧП в привлечении предпроектного финансирования и потенциальных партнеров.

К участию в форуме приглашены президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также главы регионов ПФО и руководители инфраструктурных компаний.

Прямой диалог участников форума позволит обозначить ключевые шаги, необходимые для стимулирования роста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты Приволжья. В частности, в рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят приоритетные проекты ГЧП в ПФО, влияние федеральных мегапроектов на формирование инфраструктурного каркаса, проблемы бюджетного софинансирования и ключевые аспекты предпроектной подготовки. Итоги сессии будут сформулированы в виде предложений по доработке Стратегии социально-экономического развития ПФО, а также станут основной для подготовки обращения в Правительство Российской Федерации по вопросу реализации дополнительных мер, направленных на стимулирование применения механизмов ГЧП в субъектах России.

Также в фокусе внимания участников форума – основные положения программы «инфраструктурная ипотека», новеллы в законодательстве, регулирующем концессии и ГЧП, противоречия в судебной практике, практические аспекты реализации проектов в транспортной, социальной и коммунальной сферах, перспективы применения ГЧП в цифровой экономике и потенциал технологии блокчейн. В рамках второго дня форума ГЧП-Институт при поддержке Сбербанка проведет образовательную программу в формате авторских мастер-классов и деловых игр. Участие в мероприятии бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на сайте forumpfo.ru.