Спецпроект "BACKSTAGE XXVIII Международного фестиваля классического балета им. Р.Нуриева"

Фестиваль классического балета в Казани был создан в 1987 г. С 1993 г. он носит имя величайшего танцовщика XX века Рудольфа Нуриева, принявшего участие в фестивале в 1992 г.
За свою историю фестиваль собрал целое созвездие выдающихся имен – артистов, хореографов, дирижеров. В этом году фестиваль пройдет на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля с 15 по 29 мая. Фотокорреспондент "Реального времени" побывал за кулисами театра накануне открытия фестиваля.
Фото: Роман Хасаев
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