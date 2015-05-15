15 мая 2015

Спецпроект "BACKSTAGE XXVIII Международного фестиваля классического балета им. Р.Нуриева"

Спецпроект

Фестиваль классического балета в Казани был создан в 1987 г. С 1993 г. он носит имя величайшего танцовщика XX века Рудольфа Нуриева, принявшего участие в фестивале в 1992 г.

За свою историю фестиваль собрал целое созвездие выдающихся имен – артистов, хореографов, дирижеров. В этом году фестиваль пройдет на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля с 15 по 29 мая. Фотокорреспондент "Реального времени" побывал за кулисами театра накануне открытия фестиваля.




Фото: Роман Хасаев

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