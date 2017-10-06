06 окт. 2017

Online-конференция с Андреем Золотарёвым, директором Регионального отделения по РТ Поволжского филиала ПАО «МегаФон»

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6 октября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Андрей Золотарёв, директор Регионального отделения по Республике Татарстан Поволжского филиала ПАО «МегаФон»

Вопросы к обсуждению:

  • Почему операторы так держатся за роуминг внутри России?
  • Насколько успешен проект VK Mobile?
  • Когда появятся устройства для 5G и какими они будут?

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