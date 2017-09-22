22 сентября в Казани в в рамках форума «Взгляд в будущее» пройдет мастер-класс «77 лайфхаков успешного бизнеса Фабрики предпринимательства». У участников мастер-класса будет возможность лично познакомиться с успешными предпринимателями и узнать их секреты ведения прибыльного бизнеса.
На мастер-классе выступят:
Хедлайнер мероприятия — Айрат Баширов, президент компании «danaflex», занимающей лидирующее место на российском рынке по производству гибкой упаковки.
Мастер-класс пройдет 22 сентября в 17:00 в ГРК Корстон. Вход на мероприятие свободный, регистрация обязательна.
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