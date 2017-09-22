Мастер-класс «77 лайфхаков успешного бизнеса Фабрики предпринимательства»

22 сентября в Казани в в рамках форума «Взгляд в будущее» пройдет мастер-класс «77 лайфхаков успешного бизнеса Фабрики предпринимательства». У участников мастер-класса будет возможность лично познакомиться с успешными предпринимателями и узнать их секреты ведения прибыльного бизнеса.

На мастер-классе выступят:

Айдар Булатов («Фабрика предпринимательства» и «Bulatov Group»)

Артем Когданин («ledel»)

Евгений Сеньковский («Букет столицы»)

Михаил Кузнецов («Tolstoy wear») и другие.

Хедлайнер мероприятия — Айрат Баширов, президент компании «danaflex», занимающей лидирующее место на российском рынке по производству гибкой упаковки.

Мастер-класс пройдет 22 сентября в 17:00 в ГРК Корстон. Вход на мероприятие свободный, регистрация обязательна.

