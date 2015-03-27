ОРАТОРИЯ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОР ИМЕНИ А.Д.КОЖЕВНИКОВА

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова
Место проведения: ГБКЗ им. С. Сайдашева
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