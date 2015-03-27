27 марта 2015

ОРАТОРИЯ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОР ИМЕНИ А.Д.КОЖЕВНИКОВА

ОРАТОРИЯ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОР ИМЕНИ А.Д.КОЖЕВНИКОВА

Исполнители
Государственный симфонический оркестр РТ
Александр СЛАДКОВСКИЙ
Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова

Контакты

Место проведения: ГБКЗ им. С. Сайдашева
Справки по телефону +7(843) 236-73-65

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