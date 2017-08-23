23 авг. 2017

Online-конференция с Наилем Магдеевым

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23 августа в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Наиль Магдеев, мэр г. Набережные Челны.

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