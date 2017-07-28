28 июля 2017

Online-конференция с Альбертом Гильмутдиновым, ректором КНИТУ-КАИ

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28 июля в 15.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Альберт Гильмутдинов, ректор КНИТУ-КАИ.


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