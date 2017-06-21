21 июня 2017

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Лебединое озеро

Международный музыкальный фестиваль «Kazan classic fest» - Лебединое озеро

Балет в 3 действиях (6+)
Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова

Постановка РАФАЭЛЯ САМОРУКОВА (1935-2002)
Музыкальный руководитель и дирижер — РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художник-постановщик — АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам — АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Художник по свету — СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА

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