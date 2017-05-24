Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани «Проблемы и перспективы развития платной медицины»

Программа «Бизнес-клуб» – совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.

24 мая в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим о проблемах и перспективах развития платной медицины.

Доступны ли эти коммерческие услуги населению?

Насколько тарифы соответствуют качеству?

Можно ли доверять платным врачам?

Как решается проблема потребительского терроризма в медицине?

Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертом, руководителем медицинского центра «Звезда» Артуром Уразмановым.



Телефон прямого эфира – 511-99-11

Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.

Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.

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