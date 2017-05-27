Бизнес-форум «ТРЕНДЫ 2020»

27 мая в Казани пройдет Большой бизнес – форум на 1000 человек, посвященный трендам 2020 года. Инновационные технологии от лучших спикеров и действующих предпринимателей "Сколково", "Сбербанк", Black Star Inc., GTD Russia.

Форум «Тренды 2020» - отличная возможность получить инструменты и технологии, позволяющие ближайшие 3 года стать лидером, а также обогнать конкурентов, внедряя эти технологии.

В программе форума:

5 ключевых тем для бизнеса (маркетинг, продажи, управление финансами, личная продуктивность, SMM);

3 кейса от «Мегаплан», «Гонки Героев» и Black Star Inc.

6 историй успеха;

Масштабный нетворкинг;

Практикум к каждой теме.

Спикеры:

Алексей Воронин – лучший бизнес-тренер 2016 года, расскажет о маркетинге будущего: автоматизация, чат-боты, big data, машинное обучение, нейросети; Михаил Смолянов - основатель сервисов Финолог и Мегаплан, преподаватель Сколково, расскажет как «растить» современные компании без капитальных вложений; Сергей Озеров – преподаватель MBA МГУ с авторским курсом по продажам и переговорам; бизнес-тренер по продажам. Обучал менеджеров Google холодным звонкам, поделиться своим опытом и инструментами, а также расскажет как мотивировать сотрудников отдела продаж на сверх результат; Александр Воловик - директор компании Just Content; среди клиентов: Гонка Героев, Danone Россия, косметическая компания Nu Skin, энергетический напиток Ray Just Energy, Правительство Москвы; эксперт по продвижению в социальных сетях, расскажет секреты грамотного продвижения в сети интернет; Илья Кусакин - директор по построению музыкального лейбла Black Star Inc. поделится секретами того как стать продавцом «будущего»; Дмитрий Иншаков – представитель Getting things done (GTD) в России расскажет о системе GTD – как повысить личную продуктивность в быстро меняющемся мире, как победить хаос в голове; как обрести полный контроль над своей жизнью.

Подробности на сайте.