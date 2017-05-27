Бизнес-форум «ТРЕНДЫ 2020»

27 мая в Казани пройдет Большой бизнес – форум на 1000 человек, посвященный трендам 2020 года. Инновационные технологии от лучших спикеров и действующих предпринимателей "Сколково", "Сбербанк", Black Star Inc., GTD Russia.
Форум «Тренды 2020» - отличная возможность получить инструменты и технологии, позволяющие ближайшие 3 года стать лидером, а также обогнать конкурентов, внедряя эти технологии.
В программе форума:
Спикеры:
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