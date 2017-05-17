Бизнес-бранч "Сфера гостеприимства Татарстана в ожидании Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу"

17 мая в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч "Сфера гостеприимства Татарстана в ожидании Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу", организатором которого выступает интернет-газета "Реальное время".

Тезисы встречи:

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К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия: