Российско-Китайский форум «Большие возможности малого и среднего бизнеса»

Российско-Китайский форум «Большие возможности малого и среднего бизнеса» пройдет 21-22 апреля 2015 года, в г. Пекин, государственная резиденция «Дяоюйтай».

Структура Форума: пленарное заседание; проведение тематических секций; двусторонние встречи бизнесменов в формате «b2b»; презентация инвестиционного потенциала субъектов России и провинций Китая; обсуждение перспектив государственного софинансирования совместных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства; трудовая миграция, защита интеллектуальной собственности и прав предпринимателей. Российская делегация участников Форума будет размещаться в отеле «ГРАНД ХАЯТТ ПЕКИН».

Об условиях бронирования и выкупа номеров для участников российской делегации будет сообщено дополнительно.

Желающим принять участие в Форуме необходимо сообщить в организационный отдел ТПП РТ, по тел.: (843) 236-99-00, 236-54-15, e-mail: org_tpprt@bk.ru, регистрацию до 15 марта 2015 года.

Контактное лицо: Заместитель Председателя Правления ТПП РТ – Николаев Артур Сергеевич.