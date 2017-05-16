Лебединое озеро - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

16 мая, 18.00
XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка Петр Чайковский
Балет в 3 действиях (6+)
Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова
Постановка РАФАЭЛЯ САМОРУКОВА (1935-2002)
Музыкальный руководитель и дирижер - РЕНАТ САЛАВАТОВ
Художник-постановщик - АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)
Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)
Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)
ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА
Исполнители:
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