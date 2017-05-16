16 мая 2017

Лебединое озеро - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

Лебединое озеро - XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

16 мая, 18.00

XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Музыка Петр Чайковский

Балет в 3 действиях (6+)

Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова

Постановка РАФАЭЛЯ САМОРУКОВА (1935-2002)

Музыкальный руководитель и дирижер - РЕНАТ САЛАВАТОВ

Художник-постановщик - АНДРЕЙ ЗЛОБИН (Киев)

Художник по костюмам - АННА ИПАТЬЕВА (Киев)

Художник по свету - СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)

ПОСТАНОВКА 2012 ГОДА

Исполнители:

  • Одетта-Одиллия – МАРИЯ ЯКОВЛЕВА (Венская Государственная Опера)
  • Принц Зигфрид – МАСАЮ КИМОТО (Венская Государственная Опера)
  • Ротбарт – НУРЛАН КАНЕТОВ (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Шут – КОЯ ОКАВА (ТАГТОиБ им.М.Джалиля)
  • Дирижер – НУРЖАН БАЙБУСИНОВ (Казахский государственный академический театр оперы и балета им.Абая)

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