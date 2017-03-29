Семинар «Легализация: как снизить налоги безопасно и законно»

29-30 марта в отеле «Гранд отель Казань» пройдет 2-дневный семинар для владельцев бизнеса, директоров и бухгалтеров.

Тема семинара: «Легализация: как снизить налоги безопасно и законно».

Лектор мероприятия: Владимир Туров, эксперт в области налогообложения, владелец юридической компании «Туров и партнеры», специализирующейся на помощи бизнесменам в легализации бизнеса и законной оптимизации налогов.

Что вы получите в результате посещения семинара:

способы законно снизить НДС, налог на прибыль, страховые взносы и прочие выплаты;

данные, как вывести и сохранить активы;

пути защиты себя и персонал от преследования по ст. 199 УК РФ;

методики вывода неподконтрольной наличности в любых количествах;

узнаете, как построить прозрачную структуру бизнеса для наиболее эффективного управления и внутреннего контроля. И многое другое.

А также:

Обзор методов государства по перекрытию способов снижения НДС через обнальные конторы – возможности их сервисов, а также законодательное обеспечение этих мер;

Разбор опасных схем, которые точно нельзя применять в 2017 году;

Как защитить учредителя, директора и иных лиц от ответственности личным имуществом;

Руководство, как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности;

Способы законно избавиться от виртуальных товарных остатков... и многое другое.

Получить полную программу семинара

Воспользуйтесь промокодом РЕАЛЬНОЕВРЕМЯ и получите скидку по 3 000 рублей на каждого участника.

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Время проведения: 29-30 марта 2017 г. 2 дня с 10.00 до 18.00

Место: г. Казань, ул. Петербургская, 1, Гранд Отель

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-800-5555-264





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