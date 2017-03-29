Семинар «Легализация: как снизить налоги безопасно и законно»

29-30 марта в отеле «Гранд отель Казань» пройдет 2-дневный семинар для владельцев бизнеса, директоров и бухгалтеров.
Тема семинара: «Легализация: как снизить налоги безопасно и законно».
Лектор мероприятия: Владимир Туров, эксперт в области налогообложения, владелец юридической компании «Туров и партнеры», специализирующейся на помощи бизнесменам в легализации бизнеса и законной оптимизации налогов.
Что вы получите в результате посещения семинара:
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Время проведения: 29-30 марта 2017 г. 2 дня с 10.00 до 18.00
Место: г. Казань, ул. Петербургская, 1, Гранд Отель
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-800-5555-264
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