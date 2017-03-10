Мастер-класс Ирины Хакамады "Re:start. Перезагрузка"

Общественный деятель, кандидат экономических наук, писатель, теле и радио ведущая Ирина Хакамада проведет в Казани мастер-класс.
В программе мастер-класса:
Этот мастер-класс для всех, кто вначале проекта, карьеры, любовной истории…, кто у финиша, и, тех, кто продолжает что-то делать в этом мире.
Справки по телефону 8-800-555-42-16 (звонок бесплатный) и на сайте
hakamada.vedaevent.ru
Справки по телефону 8-800-555-42-16 (звонок бесплатный) и на сайте hakamada.vedaevent.ru
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