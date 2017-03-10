Мастер-класс Ирины Хакамады "Re:start. Перезагрузка"

Общественный деятель, кандидат экономических наук, писатель, теле и радио ведущая Ирина Хакамада проведет в Казани мастер-класс.

В программе мастер-класса:

Как найти свою мотивацию?

Объективная и субъективная реальность.

Возобновляемые физические и эмоциональные ресурсы.

Помехи, препятствия и ошибки.

Возрастные иллюзии и кризисы.

Источники подзарядки.

Источники вдохновения и энтузиазма.

Этот мастер-класс для всех, кто вначале проекта, карьеры, любовной истории…, кто у финиша, и, тех, кто продолжает что-то делать в этом мире.

Справки по телефону 8-800-555-42-16 (звонок бесплатный) и на сайте hakamada.vedaevent.ru

