Конференция "Нефтехимия России и СНГ"

Амбициозная цель конференции – создание единой стратегической площадки для развития нефтехимического бизнеса России и стран СНГ – успешно реализуется уже на протяжении пяти лет с участием топ-менеджеров крупнейших рынкообразующих нефтехимических предприятий России, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран СНГ.
В 2017 году конференция традиционно пройдёт при официальной поддержке крупнейшего нефтехимического холдинга России Сибур, который выступает в качестве генерального партнёра конференции, с участием более чем 300 ключевых игроков отрасли со всего мира.
В рамках конференции сформирована насыщенная трехдневная программа с уникальным по представительности составом участников и традиционно открытым и интерактивным форматом дискуссий.
4 апреля пройдёт совмещенная третья международная конференция «Монетизация газа России и СНГ», которая ежегодно освещает ключевые проекты и передовые технологии по переработке природного и попутного нефтяного газа в химическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.
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