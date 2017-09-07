Международный форум «Выставочная индустрия: тренды и новые технологии»

«Выставочная индус трия: тренды и новые технологии» — международный форум для профессионалов выставочной индустрии, наиболее масштабное обучающее мероприятие и дискуссионная площадка для российских и международных экспертов.

Обзор российских и мировых трендов, а также разбор уникальных кейсов совместно с практическими мастер-классами − полученную информацию можно масштабировать на свою компанию и применять на практике.

Аудитория:

Руководители отделов маркетинга, руководители отделов по выставкам, маркетологи, которые готовят участие своих компаний в выставках, распоряжаются маркетинговым бюджетом

Организаторы – директора выставок, директора выставочных департаментов крупных выставок, гендиректора выставочных компаний

Поставщики услуг, оборудования и сервисов для выставок

Экспертное сообщество: РСВЯ, AUMA, UFI

Зачем участвовать:

Уйти от традиционных подходов к выставочной деятельности;

Открыть для себя новые возможности повышения эффективности участия в выставках;

Узнать, как воплотить технологии и инструменты, которые повысят отдачу от выставок;

Вдохновиться идеями успешных кейсов компаний-лидеров.

ПРОГРАММА

Заезд. Неформальная программа

17:30 – 18:30. Регистрация участников.

18:30 – 20:00. Вечерний приветственный коктейль. Неформальное общение.

Деловая программа, 1-й день

10:00 − 10:30. Conference Оpening. Официальное приветствие от представителей РСВЯ, UFI, АUMA

10:30 – 12:00. Event ROI Methodology

В фокусе обсуждения:

ROI. Как повысить эффект от выставок/мероприятий; Эффективность. Как ее уже научились определять и когда мы к этому придем; Методики расчета ROI по выставкам.

12:00 − 12:30. Кофе-брейк

12:30 − 14:00. Case Study

В фокусе обсуждения:

Best practice. Лучшие кейсы, креативные решения и концепции расчета эффективности. Представляют российские и иностранные компании. В рамках сессии спикеры — директора по маркетингу ведущих российских компаний – поделятся своим опытом в организации выставок и получения максимального эффекта от выставочной деятельности.

14:00 − 15:00. Обед

15:00 − 16:30. Основные тренды развития отрасли

В фокусе обсуждения:

Основные тренды выставок в России и за рубежом; Новые форматы, которые привлекают участников; Новые технологии, которые меняют выставочный мир; Прогноз — как повлияют технологии в онлайн на выставки.

16:30 − 17:30. Вечерняя программа. Cocktail-party

Деловая программа, 2-й день

10:00 − 12:00. Мастер-класс. Как привлечь и удержать участников на стенде

Целью данного мастер-класса является разбор практических кейсов, советов и приемов от ведущих маркетологов российских компаний и иностранных консультантов. Мы рассмотрим, как наиболее эффективно использовать ресурсы веб-сайта, социальных сетей, рассылки, видеоролики и другие приемы современного маркетинга

12:00 − 12:30. Кофе-пауза

12:30 − 13:30. Мастер-класс. Успешный опыт применения современных технологий в выставочной деятельности

13:30 − 14:30. Ланч

14:30 – 17:30. Экскурсионно-развлекательная программа

Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.