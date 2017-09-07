Международный форум «Выставочная индустрия: тренды и новые технологии»

«Выставочная индус трия: тренды и новые технологии» — международный форум для профессионалов выставочной индустрии, наиболее масштабное обучающее мероприятие и дискуссионная площадка для российских и международных экспертов.
Обзор российских и мировых трендов, а также разбор уникальных кейсов совместно с практическими мастер-классами − полученную информацию можно масштабировать на свою компанию и применять на практике.
Аудитория:
Зачем участвовать:
ПРОГРАММА
Заезд. Неформальная программа
17:30 – 18:30. Регистрация участников.
18:30 – 20:00. Вечерний приветственный коктейль. Неформальное общение.
Деловая программа, 1-й день
10:00 − 10:30. Conference Оpening. Официальное приветствие от представителей РСВЯ, UFI, АUMA
10:30 – 12:00. Event ROI Methodology
В фокусе обсуждения:
12:00 − 12:30. Кофе-брейк
12:30 − 14:00. Case Study
В фокусе обсуждения:
14:00 − 15:00. Обед
15:00 − 16:30. Основные тренды развития отрасли
В фокусе обсуждения:
16:30 − 17:30. Вечерняя программа. Cocktail-party
Деловая программа, 2-й день
10:00 − 12:00. Мастер-класс. Как привлечь и удержать участников на стенде
Целью данного мастер-класса является разбор практических кейсов, советов и приемов от ведущих маркетологов российских компаний и иностранных консультантов. Мы рассмотрим, как наиболее эффективно использовать ресурсы веб-сайта, социальных сетей, рассылки, видеоролики и другие приемы современного маркетинга
12:00 − 12:30. Кофе-пауза
12:30 − 13:30. Мастер-класс. Успешный опыт применения современных технологий в выставочной деятельности
13:30 − 14:30. Ланч
14:30 – 17:30. Экскурсионно-развлекательная программа
Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.
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