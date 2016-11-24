Международный гранд форум BIT-2016

Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», или BIT-2016 в Казани. Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса, состоится 24 ноября в конференц-центре комплекса «Казанская Ривьера».
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В тематику Форума входят следующие направления:
Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему Форуму в Казани можно посмотреть здесь.
Внимание! Число мест ограничено
На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg
*Только для конечных потребителей ИКТ-решений. Подробнее – в разделе Условия участия.
Все, что касается BIT-2016 в Казани, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.kazan-2016.ciseventsgroup.com.
Все, что касается BIT-2016 в Казани, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.kazan-2016.ciseventsgroup.com.
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