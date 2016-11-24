Международный гранд форум BIT-2016

Международный Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», или BIT-2016 в Казани. Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса, состоится 24 ноября в конференц-центре комплекса «Казанская Ривьера».

Зарегистрируйтесь бесплатно* сегодня

В тематику Форума входят следующие направления:

Вопросы применения ИТ в бизнесе

Облачные технологии и решения

Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве

ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания

Сети и сетевые технологии (проводные, беспроводные, мобильные)

Передача звука и видео по сетям. АТС, построение контакт-центров и охранных систем и другие применения IP-технологий

Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами

Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль

Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес

Информационная безопасность и сертификация

Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence)

и пр.

Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему Форуму в Казани можно посмотреть здесь.

Внимание! Число мест ограничено

На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg

*Только для конечных потребителей ИКТ-решений. Подробнее – в разделе Условия участия.

Все, что касается BIT-2016 в Казани, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.kazan-2016.ciseventsgroup.com.