Мастер-класс Игоря Манна "Клиентомания"

16 декабря в «Гранд Отель Казань» состоится мастер-класс Игоря Манна.
Игорь Манн - партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц».
Цель мастер-класса:
8 (800) 555-42-16
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