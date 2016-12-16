16 дек. 2016

Мастер-класс Игоря Манна "Клиентомания"

Мастер-класс Игоря Манна

16 декабря в «Гранд Отель Казань» состоится мастер-класс Игоря Манна.

Игорь Манн - партнёр и соучредитель издательства «Манн, Иванов, Фербер», компаний «ЛидМашина», «МаркетингМашина » и Krostu, автор бестселлеров «Маркетинг на 100%», «PR на 100%», «Маркетинговая машина», «Арифметика маркетинга для первых лиц».

Цель мастер-класса:

  • Показать, как клиен­то­ори­ен­тиро­ван­ность может быть внедрена в деятельность вашей компании – системно, просто и с мини­маль­ны­ми инвестициями.
Узнать подробности участия и программу мероприятия можно на официальной странице мастер-класса.

Контакты

8 (800) 555-42-16

mann.vedaevent.ru

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