Всероссийская Академия современного жилья

Академия современного жилья - это образовательные семинары по самым новейшим технологиям современного жилища.

Слушателями семинара являются ведущие дизайнеры и архитекторы по Республике Татарстан.

Лекторы семинаров – сертифицированные специалисты, по применению современных технологий, в организации эргономичного и комфортного жилья.

Спикеры:

Светодизайнер Сергей Сизый, основатель, руководитель и преподаватель первой в России школы светодизайна, член международной ассоциации светодизайнеров, автор «теории эмоционального дизайна» и др.

Архитектор Сергей Эстрин, основатель собственной архитектурной мастерской, в 1985 году окончил МАРХИ, работал архитектором в бюро А. Д. Меерсона, руководил проектными бюро в международных строительных и консалтинговых компаниях, был руководителем проектной группы «Капитал Груп»

На семинарах представляются практические решения и приводятся примеры ошибок в дизайне и архитектуре. Также, будут представлены образцы оборудования и проведены демонстрации, которые Вас удивят.



Для участия в семинаре регистрируйтесь на сайте www.modernhome.academy

Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Для архитекторов и дизайнеров участие в семинаре бесплатно.

Вторая сессия состоится 4 ноября 2016 года с 10:00 до 15:30.

Место проведения: Казань, ул. Островского, д. 84, Академия современного жилья

Парковка бесплатная.

В конце семинара организаторы обещают розыгрыш приятных и полезных подарков.