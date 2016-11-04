Всероссийская Академия современного жилья

Академия современного жилья - это образовательные семинары по самым новейшим технологиям современного жилища.
Слушателями семинара являются ведущие дизайнеры и архитекторы по Республике Татарстан.
Лекторы семинаров – сертифицированные специалисты, по применению современных технологий, в организации эргономичного и комфортного жилья.
Спикеры:
На семинарах представляются практические решения и приводятся примеры ошибок в дизайне и архитектуре. Также, будут представлены образцы оборудования и проведены демонстрации, которые Вас удивят.
Для участия в семинаре регистрируйтесь на сайте www.modernhome.academy
Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Для архитекторов и дизайнеров участие в семинаре бесплатно.
Вторая сессия состоится 4 ноября 2016 года с 10:00 до 15:30.
Место проведения: Казань, ул. Островского, д. 84, Академия современного жилья
Парковка бесплатная.
В конце семинара организаторы обещают розыгрыш приятных и полезных подарков.
Анна Ракова
info@modernhome.academy
+7 (843) 250-08-80, +7 (966) 250-08-80
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