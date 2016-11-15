Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России

Ассоциация российских банков совместно с Банком России проводят ежегодные осенние встречи банкиров с руководством ЦБ РФ по теме «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России». Очередная такая встреча состоится 15 ноября 2016 г. в г-це Марриотт Гранд-Отель (Москва, ул. Тверская, д. 26/1). Начало работы в 10-00.

На Встрече предполагается обсудить следующие вопросы:

Основные направления деятельности Банка России в связи с непростой ситуацией в экономике РФ и негативных внешних воздействиях.

Возможно ли смягчение денежно-кредитной политики регулятора в обозримой перспективе?

Ключевая ставка Банка России: каковы условия ее снижения?

Волатильность рубля: параметры его колебания до конца 2016г. и в 2017г.?

Деятельность ЦБ РФ по снижению инфляции в 2016 году.

О пропорциональном регулировании в банковской сфере.

О превентивном банковском надзоре и мерах раннего предупреждения системных рисков.

Что собой будет представлять новый институт банковского санирования Банка России.

В связи с высоким уровнем оттока капитала из России будет ли ужесточаться валютное регулирование Банка России как одним из агентов валютного контроля РФ?

Ситуация с ликвидностью в банковской системе России.

Вопросы внедрения Базеля III.

Перспективы развития системы ПОД/ФТ в России.

О работе Главной инспекции Банка России: новое в методологии и практике проверок.

Национальная система платежных карт: первые итоги создания и перспективы развития.

Программа встречи и условия участия, а также регистрационная форма доступны по ссылке.

Регистрация продлится до 11 ноября 2016 г.

Телефон для справок: (495) 690 2411, 690 4258.