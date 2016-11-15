Встреча руководителей российских банков с руководством Банка России

Ассоциация российских банков совместно с Банком России проводят ежегодные осенние встречи банкиров с руководством ЦБ РФ по теме «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России». Очередная такая встреча состоится 15 ноября 2016 г. в г-це Марриотт Гранд-Отель (Москва, ул. Тверская, д. 26/1). Начало работы в 10-00.
На Встрече предполагается обсудить следующие вопросы:
Программа встречи и условия участия, а также регистрационная форма доступны по ссылке.
Регистрация продлится до 11 ноября 2016 г.
Телефон для справок: (495) 690 2411, 690 4258.
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