Всероссийский проект "Академия современного жилья"

Академию современного жилья - это уникальные образовательные семинары по новейшим технологиям современного жилья. Лекторы семинаров – именитые специалисты со всего мира по применению современных технологий в жилье.

Темы семинара:

Особенности освещения жилого пространства. 60 мин. Сергей Сизый. Светодизайнер, член Международной ассоциации светодизайнеров IALD, руководитель и преподаватель школы светодизайна LIDS, лауреат международных конкурсов по свету, автор теории «эмоционального дизайна». Современное жилье. Что это такое? Как эти знания продвинут дизайнера? 25 мин. Равиль Гибадуллин. Основатель Группы компаний VIPelectronics. Телевизоры больше не нужны. Новые тенденции и решения видеопроекционного оборудования.(Италия, SIM2). 30 мин. Артем Марков. Специалист по видеорешениям. Компания A&Ttrade (США). Новинки по современным решениям сценарного освещения. 25 мин. Сергей Финогенов. Директор представительства GIRA (Германия) в Поволжье. Умные дома нового поколения, и почему устаревшие системы заводят заказчика в тупик. Что нужно знать дизайнеру про Умные дома. 25 мин. Гибадуллин Ленар. Руководитель проектного отдела ГК VIPelectronics, Мастер автоматизации Университета Звука. Обзор новинок оборудования для кухни. Лектор уточняется. 25 мин. Обзор новинок оборудования для подготовки воды. Лектор уточняется. 25 мин.

Участники семинара: архитекторы и дизайнеры

Время проведения – 29 сентября 2016 года с 10.00 до 14.00, регистрация - 9.00

Место проведения – г. Казань, ул. Спартаковская, 12 (Автосалон Mazda/Skoda), 2 этаж.

Контактный телефон: +7 (843) 250-08-80

Регистрация на сайте: www.modernhome.academy