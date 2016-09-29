Всероссийский проект "Академия современного жилья"

Академию современного жилья - это уникальные образовательные семинары по новейшим технологиям современного жилья. Лекторы семинаров – именитые специалисты со всего мира по применению современных технологий в жилье.
Темы семинара:
Участники семинара: архитекторы и дизайнеры
Время проведения – 29 сентября 2016 года с 10.00 до 14.00, регистрация - 9.00
Место проведения – г. Казань, ул. Спартаковская, 12 (Автосалон Mazda/Skoda), 2 этаж.
Контактный телефон: +7 (843) 250-08-80
Регистрация на сайте: www.modernhome.academy
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