Конференция проектировщиков, архитекторов, инженеров и специалистов в области энергетики Республики Татарстан

22 сентября 2016 года в Казани состоится конференция проектировщиков, архитекторов, инженеров и специалистов в области энергетики республики Татарстан. Мероприятие организовано компанией «Сен-Гобен», мировым лидером в области производства инновационных строительных решений, совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Идея организации такого мероприятия возникла в ходе встречи Президента республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора «Сен-Гобен СНГ» Эрвана Дюпюи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2016), а целью его проведения является знакомство специалистов Татарстана с инновационными решениями и трендами в области проектирования и строительства.

В ходе мероприятия выступят заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, главный архитектор Республики Татарстан Кудряшов В.Н., а также ТОП-менеджмент и специалисты компании «Сен-Гобен».

Участники конференции смогут обсудить такие важнейшие вопросы, как строительство и реконструкция зданий с помощью инновационных строительных материалов; создание легких, но прочных гипсокартонных перегородок в жилищном строительстве, а также оптимальной звукоизоляционной, акустистической и эстетической среды в помещении. Специалисты «Сен-Гобен» также расскажут о современных решениях для возведения фасадов, износостойких решениях в промышленности и энергоэффективной технической изоляции. Не менее важным станет обсуждение системы информационного моделирования (BIM).

Дата, время и место:

22 сентября 2016 года, начало в 12:30.

Г. Казань, ул. Чехова, д.28 (Государственное унитарное предприятие «Татинвестгражданпроект», актовый зал).

Чтобы посетить мероприятие, необходимо подтвердить свое участие по контактам:

Алексей Смертин, руководитель отдела продаж региона Волга компании «Сен-Гобен», +7 (910) 895-08-20, Alexey.Smertin@saint-gobain.com.

Анна Еремеева, ассистент отдела продаж региона Волга компании «Сен-Гобен», +7 (910) 130-50-14, anna.eremeeva@saint-gobain.com.