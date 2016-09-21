PRO НАУКА в КФУ: «Ночь будущего»

21 сентября с 18.30 состоится очередная серия бесплатного образовательного цикла для всех желающих «PRO НАУКА в КФУ» на площадке КСК «УНИКС» (ул. Нужина, д.2).

Тема грядущего мероприятия - "Ночь будущего", т.к. оно проходит в рамках международной научной конференции "Наука будущего". По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения, для гостей запланировано множество активностей. Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с опытами, мастер-классами, экспериментами, демонстрацией учебных разработок. Среди них будут как самые популярные номера прошлых "ночей", так и новые представления. Параллельно с научным лекторием будут идти научные бои Science slam - это битва молодых ученых КФУ в формате стэнд-апа. В тренинг-зоне весь вечер будут идти занятия в больших и малых группах, а также деловые игры.

Для удобства гостей будет работать фудкорт, тут же можно приобрести научную и художественную литературу и получить консультации представителей университета. В начале вечера гостей ждут сюрпризы и развлечения, а в конце мероприятия запланированы танцы под живую музыку. Попасть на этот праздник науки можно абсолютно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта night.kpfu.ru.

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в летнюю ночь» 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого, продолжился 6 июля на «Ночном резонансе» в Институте физики и 20 июля "Операцией "Ночь", которая была посвящена медицине, биологии и экологии.