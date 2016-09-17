Акселератор #inspiRUSSIA – это продолжение успешной работы акселератора #inspirASIA, основанного венчурным фондом Life.SREDA в 2015 году, в Сингапуре. Помимо перечисленной деятельности фонд Life.SREDA ежегодно выпускает исследование «Money of the Future» и ведет специализированный блог «FintechRanking».
Применяя опыт работы с самыми динамично развивающимися стартапами Юго-Восточной Азии, такими как: SoftPay (Vietnam, лидер Азиатского рынка mPOS), Ayannah (Philippines, переводы), YoloPay (Singapore, сервисы персональных финансов), Fastacash (Singapore, лидер Азиатского рынка платёжных технологий), Lenddo (Philippines, лидер рынка скоринга), лучшие кейсы и практики были отобраны для создания образовательной программы #InspiRussia.
Life.SREDA предлагает стартапам не только инвестиции. Команда #InspiRussia поможет проектам превратиться в большой бизнес (стратегия, продажи, видение, технологии, синергии с существующими проектами, содействие в глобальной экспансии).
В #InspiRussia, помимо менторской поддержки и стратегического развития, проекты получают доступ к платформе нашего инфраструктурного партнера - Татфондбанка, необходимую им при проверке гипотез для доказательства своего предложения рынку.
Акселератор обеспечивает бесплатным и современным рабочим пространством в ИТ-столице России – городе #Иннополис.
Среди консультантов и менторов проекта – эксперты рынка финансовых технологий: Крис Скиннер, Владислав Солодкий, Дэвид Бреар, Томас Лабенбахер, Матиас Крёнер.
Наиболее интересные нам области
Стать резидентом акселератора и получить все преимущества участия можно как очно, так и удаленно – просто заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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