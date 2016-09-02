02 сент. 2016

Online-конференция с Ириной Хакамадой

Online-конференция с Ириной Хакамадой

2 сентября в 17.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет политик и публицист Ирина Хакамада.

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