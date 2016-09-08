8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня Универсиады, 35) состоится Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее».
В ходе двухдневной работы дискуссионной площадки участники форума обменяются мнениями и прогнозами развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. «Взгляд в будущее» - платформа детализации Стратегии социально-экономического развития России и Республики Татарстан до 2030 года («Стратегия-2030»).
Ключевые спикеры пленарной сессии мероприятия – президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Паршин, основатель холдинга «Красный Восток – Агро» Айрат Хайруллин, Михаил Федоренко — генеральный директор принадлежащего «Сбербанку» проекта «Деловая среда» Михаил Федоренко, основатель марки кондитерских «Акульев» Сергей Акульчев и другие. В рамках пленарной сессии спикеры выскажут свое видение развития предпринимательства в горизонте до 2030 года.
В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и другим темам.
Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся представители проектов «Бизнес Молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами для предпринимателей выступят Айрат Хайруллин, генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, сын известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов младший, ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и другие.
Кроме того, в рамках форума пройдет региональный этап федерального конкурса конкурса «Ты предприниматель».
Зарегистрироваться на мероприятия форума можно на сайте: www.tatforum.org
Зарегистрироваться на мероприятия форума можно на сайте: www.tatforum.org
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